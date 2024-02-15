Криминал 15 февраля 2024, 00:35 Труп мужчины нашли в квартире на востоке Москвы Изрезанное тело мужчины нашли в квартире на востоке Москвы Прокуратура Москвы

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Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в квартире жилого дома в Москве, проводится доследственная проверка. Об этом сообщила в своем Telegram-канале столичная прокуратура.

«В квартире жилого дома на улице Снайперская обнаружено тело мужчины в признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений», — уточнил канал.

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Перовская межрайонная прокуратура контролирует ход доследственной проверки, а также принятие по ее результатам процессуального решения.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СК, устанавливая полную картину произошедшего, как сообщил Telegram-канал «Столичный СК».

Ранее жителю города Тайшет Иркутской области предъявили обвинение в совершении двойного убийства и поджога дома. На почве ревности он нанес бывшей возлюбленной и ее сожителю ножевые ранения.