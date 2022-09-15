Труп молодой россиянки нашли на улице после вечеринки на съемной квартире | 360°

Криминал 15 сентября 2022, 21:08 Поделиться Telegram

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Viber Труп молодой россиянки нашли на улице после вечеринки на съемной квартире Следователи Красноярска задержали участников вечеринки, после которой погибла девушка РИА «Новости»

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Прохожие нашли тело погибшей 16-летней девушки возле жилого дома на улице Караульная в Красноярске. Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, ночь погибшая провела на съемной квартире в небольшой компании.

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По факту смерти девушки следователи завели уголовное дело по статье убийство. Ведомство опубликовало видео с оперативными мероприятиями.

На опубликованных кадрах следователи осматривают квартиры, собирают отпечатки пальцев, а также место, где нашли труп девушки.

По предварительным данным, погибшая находилась в съемной квартире с двумя 20-летними мужчинами и еще одной 17-летней девушкой. Труп нашел случайный прохожий около дома, где проходила вечеринка.

Следователи задержали мужчин, которые последние видели погибшую девушку живой. Сейчас с ними проводят следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.

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