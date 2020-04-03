Труп младенца нашли в мусорке на юго-востоке Москвы

Полицейские обнаружили труп младенца в мусорном контейнере на улице Луховицкой в Москве. У женщины начались преждевременные роды, она завернула свою дочь в пакет и выбросила.

Как сообщил «360» информированный источник, 2 апреля в полицию позвонили из больницы и сообщили, что скорая привезла к ним уроженку Киргизии, у которой случились предварительные роды. Стражи порядка выехали по адресу, откуда доставили женщину, и обнаружили мертвого ребенка в мусорке.

Роды случились у женщины на седьмом месяце беременности. Полицейским предстоит выяснить, почему она решила своего ребенка выбросить. Девочка умерла 20 часов назад к моменту, когда ее нашли. Труп ребенка отправили в Бюро судмедэкспертизы. Следователи начали проверку происшествия.