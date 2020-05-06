Труп младенца нашли в мусоре в Санкт-Петербурге

Очевидцы рассказали, что после этой находки сразу же вызвали полицию. Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили жителей ближайших домов.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Ранее стало известно, что житель Химок нашел в лесу неподалеку от кладбища сверток с мертвым младенцем. Мертвый ребенок был завернут в ткань и футболку темного цвета с надписью «CocaCola». На место прибыли сотрудники полиции, которые собрали все улики и начали искать мать ребенка. они установили, что труп пролежал там почти месяц.