    06 мая 2020, 19:17

    Труп младенца нашли в мусоре в Санкт-Петербурге

    Дарья Морозова

    Жители Курляндской улицы в Санкт-Петербурге нашли мертвого младенца в мусорном баке. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

    Очевидцы рассказали, что после этой находки сразу же вызвали полицию. Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили жителей ближайших домов.

    Официальной информации о случившемся пока нет.

    Ранее стало известно, что житель Химок нашел в лесу неподалеку от кладбища сверток с мертвым младенцем. Мертвый ребенок был завернут в ткань и футболку темного цвета с надписью «CocaCola». На место прибыли сотрудники полиции, которые собрали все улики и начали искать мать ребенка. они установили, что труп пролежал там почти месяц.