Труп младенца нашли в мусоре в Санкт-Петербурге
Жители Курляндской улицы в Санкт-Петербурге нашли мертвого младенца в мусорном баке. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
Очевидцы рассказали, что после этой находки сразу же вызвали полицию. Правоохранители осмотрели место происшествия и опросили жителей ближайших домов.
Официальной информации о случившемся пока нет.
Ранее стало известно, что житель Химок нашел в лесу неподалеку от кладбища сверток с мертвым младенцем. Мертвый ребенок был завернут в ткань и футболку темного цвета с надписью «CocaCola». На место прибыли сотрудники полиции, которые собрали все улики и начали искать мать ребенка. они установили, что труп пролежал там почти месяц.