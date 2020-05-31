Труп мальчика с пробитой головой нашли в Татарстане. Убийцу начали искать

Жительница села Актаныш сообщила полиции о пропаже своего шестилетнего сына. Позже труп ребенка с рассеченным затылком нашли возле дамбы. Теперь делом об убийстве занимаются следователи и прокуратура.

Утром 31 мая жительница села обратилась за помощью в полицию из-за исчезновения своего сына. Правоохранители начали искать мальчика и обнаружили рядом с дамбой «Актанышские пруды» его одежду, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана. Тело ребенка нашли в 10 метрах от водоема. Его труп с рассеченным затылком лежал в зарослях.

Сотрудники полиции начали расследовать дело об убийстве. Сейчас место случившегося осматривают специалисты. Туда выехал прокурор района Рамиль Аскаров.

Прокуратура взяла на особый контроль расследование уголовного дела. Надзорное ведомство планирует проверить родителей мальчика, чтобы убедиться в надлежащем выполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Убийцу малыша разыскивают сотрудники полиции, которые выясняют все причины и обстоятельства произошедшего в Актаныше.