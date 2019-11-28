Труп мальчика нашли в Екатеринбурге. СМИ сообщили об убийстве во время «изгнания бесов»

Собеседник издания заявил, что в качестве предварительной версии рассматривается убийство на религиозной почве. В ходе обыска квартиры, где ребенок жил с родителями силовики нашли плетку и библию. Не исключено, что ребенка пороли, чтобы изгнать из него бесов, пишет СМИ.

«Во всем этом ритуале участвовали родители ребенка. По одной из версий в расправе предположительно участвовал отец ребенка. Возможно действовала секта. По другой — мальчика убила родная мать», — заявил неназванный представитель силовых структур.

По предварительным данным, женщина приехала на Урал из Белоруссии вместе с подругой, с которой сняла квартиру. У обеих женщин были дети, которые жили с ними.

Через некоторое время подозреваемая в убийстве сына мать уехала обратно в Белоруссию, где встретилась со своей сестрой, которая и спросила о племяннике, утверждает «КП». Когда в ответ она услышала, что мальчика закопали около озера в Екатеринбурге, она забила тревогу.

По данным сайта kp.ru, отца убитого мальчика с несовершеннолетними детьми задержали в его квартире.

Официальной информации о происшествии пока нет. Однако уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков в беседе со Znak.com заявил, что его аппарат начал разбираться в истории с телом девятилетнего мальчика.