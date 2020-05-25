Труп кубинки нашли возле мусорки в Москве. Девушку похитили, держали голой и связанной

Обнаженное тело убитой гражданки Кубы нашли возле мусорного бака на Кастанаевской улице в Москве. Перед смертью девушку держали в заложниках. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

22-летняя кубинка пропала 19 мая. Об этом в органы сообщила ее знакомая. Она рассказала, что девушка исчезла поздно вечером. 22 мая ее подруга и соотечественница, с которой они жили вместе в Москве, на 7-й улице Текстильщиков, получила сообщение, что пропавшая сейчас находится в Химках и ей нужны деньги. Позже с ее номера пришли фото, на которых девушка раздета догола и связана. Некто потребовал деньги и пригрозил, что будет отрезать ей части тела, если его требования не выполнят.

25 мая уроженку Кубы нашли мертвой в столичном районе Фили-Давыдково. Источник ТАСС сообщил, что сейчас там работают следователи. Они проводят доследственную проверку обстоятельств гибели девушки.

Как пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на версию следствия, погибшая подрабатывала в Москве проституцией. Квартиру, где ее удерживали, взяли штурмом, однако спасти девушку не удалось. За ее освобождение требовали 30 тысяч рублей. У знакомых кубинки таких денег не было.