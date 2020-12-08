Труп брата главы администрации Дагестана нашли в Махачкале

Брат руководителя администрации главы Дагестана Виталий Гасанов пропал в окрестностях Махачкалы. Во время поисков его труп нашли в двух километрах от места жительства. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника, труп Гасанова нашли в камышах в канале реки Сулак. Это место находится в двух километрах от дома, где жил мужчина. В теле Гасанова обнаружили нож, торчащий из сердца. Сотрудники полиции пока не приступили к осмотру трупа.

Гасанов пропал вечером 4 декабря. Он вышел из частного дома в окрестностях Махачкалы и не вернулся. Правоохранителям о пропаже отца сообщил племянник чиновника Али Гасанов. С собой пропавший мужчина взял мобильный телефон, но родственники не смогли до него дозвониться. Ранее источник уточнял, что полицейские рассматривали версию о похищении. При этом отрабатывались и другие версии исчезновения Гасанова.

Алексей Гасанов стал руководителем администрации главы и правительства Дагестана в ноябре. До своего назначения чиновник работал министром образования и науки республики, министром по национальной политике региона и первым заместителем руководителя администрации.