Россиянин вместо платы за проезд ударил кондуктора троллейбуса ножом. Видео

Поножовщиной закончился конфликт безбилетного пассажира и кондуктора троллейбуса в Казани. Как сообщила пресс-служба республиканского главка СК, пьяный мужчина напал на сотрудника транспортного парка и ударил его ножом в живот. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, что раненый кондуктор в присутствии полиции остается в троллейбусе. Он даже показал место, куда его ударили ножом. Нетрезвый злоумышленник лежит на полу троллейбуса и пытается спрятать лицо от камеры.

В пресс-службе СК уточнили, что пострадавшего кондуктора увезли в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. По предварительным данным, причиной конфликта стал отказ пассажира платить за проезд.

По факту нападения полицейские завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Но следователи переквалифицировали статью на «Покушение на убийство». Подозреваемого в нападении задержали.