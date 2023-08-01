01 августа 2023, 12:41
Тройное убийство произошло в Саратовской области
СК: тела трех человек с ножевыми ранениями нашли в Саратовской области
Тела трех человек с ножевыми ранениями обнаружили в городе Балашове Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по региону.
Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».
Реклама
По данным правоохранителей, сотрудники МВД 31 июля на участке одного из домов в переулке Майский нашли тело 49-летней женщины с ножевыми ранениями. После этого в квартире полицейские также обнаружили тела граждан 61 года и 58 лет с аналогичными травмами.
Оперативники задержали 38-летнего подозреваемого в совершении преступления. Его доставили в следственный отдел, где проходят процессуальные и следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее Следственный комитет по Московской области завел дело по факту гибели двух мужчин от колото-резаных ран в массовой потасовке мигрантов в Чехове.
Убийства
Следственный комитет России
Реклама
Реклама