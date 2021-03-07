Тройное убийство произошло на Ямале

Тройное убийство произошло в селе Газ-Сале, находящемся в Ямало-Ненецком автономном округе. Подозреваемый и его жертвы были пьяны.

«По данным следствия, в селе Газ-Сале Тазовского района 6 марта, около 19 часов, в собственной квартире обнаружены тела 51-летнего мужчины и 59-летней женщины с множественными колото-резаными ранениями. Через несколько часов в другой квартире сотрудниками правоохранительных органов обнаружено тело еще одного жителя села с аналогичными ранениями», — сообщило региональное следственное управление СК РФ.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям об убийстве и двойном убийстве. Подозреваемым является ранее судимый 32-летний мужчина. По мнению следствия, совершив двойное убийство, он отправился к другому жителю села, где лишил жизни 52-летнего мужчину.

Подозреваемый и все его жертвы находились в состоянии алкогольного опьянения, дополнили в ведомстве. Также в нем сообщили о назначенной мужчине судебно-психиатрической экспертизе.

Село Газ-Сале известно тем, что в конце 2019 года только 6% его жителей захотели продолжать жить в населенном пункте, поскольку он переживает экономический упадок. Там ветхая инфраструктура, а 80% жилья признано аварийным. В этой связи местные власти опросили проживающих там, большая часть выступила за переезд.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов ранее заявил, что проблема жителей села Газ-Сале будет решаться в 2021 году. Предполагается, что им выплатят бюджетные деньги на покупку жилья в других населенных пунктах, а также оплатят переезд.