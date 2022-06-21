Троих жителей Ставрополя заподозрили в вымогательстве с шантажом

Троих мужчин из Ставрополя заподозрили в вымогательстве денег с помощью шантажа видеороликом. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на прокуратуру региона.

Ситуация произошла в августе 2021 года. Трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения через окно влезли в квартиру, расположенную на первом этаже. Они напали на проживавших там девушку и двух молодых людей. Злоумышленники избили пострадавших, а после заставили признаться на камеру, что они якобы торгуют наркотиками. После с помощью видеоролика они вымогали у молодых людей 600 тысяч рублей. Кроме того, у девушки они отобрали мобильный телефон и перевели себе на счет тысячу рублей.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по факту вымогательства с шантажом и кражи. Дело направили в Промышленный районный суд Ставрополя.