Криминал 23 декабря 2022, 19:11 Троих жителей Новосибирска осудят за убийство сына слепой пенсионерки

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Жители Новосибирска пойдут под суд за кражу и убийство сына слепой пенсионерки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

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Трое мужчин пробрались в квартиру слепой пенсионерки. В этот момент в квартире находился ее 55-летний сын. Преступники начали вымогать у него деньги, после чего ударили его тупыми предметами более 100 раз. От полученных травм мужчина скончался в больнице.