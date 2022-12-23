23 декабря 2022, 19:11
Троих жителей Новосибирска осудят за убийство сына слепой пенсионерки
Жители Новосибирска пойдут под суд за кражу и убийство сына слепой пенсионерки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
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Трое мужчин пробрались в квартиру слепой пенсионерки. В этот момент в квартире находился ее 55-летний сын. Преступники начали вымогать у него деньги, после чего ударили его тупыми предметами более 100 раз. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
Убийства
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