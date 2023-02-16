16 февраля 2023, 18:01
Троих жителей Нижегородской области осудят за производство поддельной бытовой химии
Трое мужчин предстанут перед судом за незаконное производство товаров бытовой химии и средств личной гигиены в Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Местные жители под видом известных брендов незаконно производили бытовую продукцию. В ходе обысков на складах и в квартирах было обнаружено более 100 единиц поддельных товаров.
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Отмечается, что задержанным грозит до шести лет лишения свободы.
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