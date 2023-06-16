Криминал 16 июня 2023, 17:58 Троих жителей Челябинской области приговорили к срокам от 11 до 13 лет тюрьмы за покушение на убийство приятеля

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В Аргаяшском районе Челябинской области суд приговорил троих мужчин к срокам от 11 до 13 лет лишения свободы за покушение на убийство приятеля по предварительному сговору. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным следствия, осенью 2021 года мужчины решили убить своего знакомого из личной неприязни. Они расстреляли автомобиль потерпевшего и столкнули машину в кювет. Затем подсудимые несколько раз выстрелили в голову приятеля из травматического пистолета.

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Отмечается, что потерпевший выжил. Ему удалось взыскать с преступников более двух миллионов рублей за причиненный вред.