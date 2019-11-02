Троих подростков в Забайкалье заподозрили в изнасиловании и убийстве. Их арестовали

В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы по подозрению в изнасиловании и избиение до смерти.

По версии следствия, 27 октября 2019 года в одной из деревень Кыринского района трое злоумышленников ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину. В результате полученных травм тот скончался, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

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Имена подростков уже установлены. Ими оказались два 16-летних подростка и один 15-летний. На данный момент первые двое заключены под стражу, а третий был взят под домашний арест.

В ведомстве сообщили, что была назначена доследственная проверка в отношении органов системы профилактики Кыринского района.

В пресс-службе также сообщили, что двое подозреваемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности.