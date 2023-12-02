02 декабря 2023, 15:54
Троих подозреваемых в похищении школьницы из Козельска арестовали
СК: суд на два месяца арестовал подозреваемых в похищении ребенка под Калугой
Суд арестовал на два месяца троих подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в Козельске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Калужской области.
В следственном изоляторе два месяца будут находиться 40-летний ранее судимый мужчина, а также 44-летнего подозреваемый и его 21-летний соучастник.
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«Ранее старший из мужчин был судим за преступления против собственности и личности», — добавили в ведомстве.
По версии следствия, злоумышленники похитили девочку, когда та возвращалась домой из школы. У матери ребенка, работающей в монастыре, они требовали выкуп. Правоохранители задержали четверых подозреваемых: жительницу села Касьяново, ее бывшего мужа, их общего сына и нынешнего супруга, которые жили шведской семьей.
Дети
Следственный комитет России
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