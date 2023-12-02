Криминал 02 декабря 2023, 15:54 Троих подозреваемых в похищении школьницы из Козельска арестовали СК: суд на два месяца арестовал подозреваемых в похищении ребенка под Калугой СУ СК России по Калужской области

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Суд арестовал на два месяца троих подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в Козельске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Калужской области.

В следственном изоляторе два месяца будут находиться 40-летний ранее судимый мужчина, а также 44-летнего подозреваемый и его 21-летний соучастник.

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«Ранее старший из мужчин был судим за преступления против собственности и личности», — добавили в ведомстве.

СУ СК России по Калужской области СУ СК России по Калужской области СУ СК России по Калужской области СУ СК России по Калужской области

По версии следствия, злоумышленники похитили девочку, когда та возвращалась домой из школы. У матери ребенка, работающей в монастыре, они требовали выкуп. Правоохранители задержали четверых подозреваемых: жительницу села Касьяново, ее бывшего мужа, их общего сына и нынешнего супруга, которые жили шведской семьей.