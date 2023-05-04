Криминал 04 мая 2023, 12:38 Троих подозреваемых в нападении на баскетболиста Алексея Шведа задержали МВД: в Москве задержали молодых людей по делу об избиении игрока ЦСКА Шведа Игрок ЦСКА Алексей Швед / РИА «Новости»

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Полиция задержала троих молодых людей по подозрению в нападении на баскетболиста Алексея Шведа. Об этом сообщило столичное МВД.

В Москве задержали троих подозреваемых (17 и 20 лет) в избиении ведущего игрока баскетбольной команды ЦСКА Алексея Шведа. Молодые люди находились в салоне машины, припаркованной рядом с торговым центром на Пятницком шоссе.

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Задержанных уже доставили в отдел, с ними работают следователи.

Поскольку один из фигурантов — несовершеннолетний, а преступление относится к категории особо тяжких, столичная прокуратура изъяла уголовное дело из производства следственных органов внутренних дел, сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства. Материалы дела передали в СК Москвы.

Вечером 1 мая Алексей Швед выходил из ресторана в центре столицы. В этот момент на него напали несколько человек и избили.

Баскетболист упал, ударившись головой о тротуар. Он получил открытую проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга.

По словам источника РЕН ТВ, поиски главного нападавшего продолжаются. Сам спортсмен до сих пор находится в больнице, но уже идет на поправку, сообщил РИА Новости президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин.