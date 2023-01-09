09 января 2023, 18:32
Троих петербуржцев задержали по подозрению в убийстве девушки
Троих жителей Санкт-Петербурга задозрили в убийстве 19-летней девушки. Об этом сообщил сайт «Царьград».
Тело девушки нашли в многоэтажном доме в Выборгском районе по улице Руднева. К оперативным службам обратился приятель погибшей. Сотрудники прибыли на место происшествия, после чего составили протокол на звонившего.
Реклама
Также оперативники задержали двух его товарищей, все они ранее привлекались к ответственности.
Реклама
Санкт-Петербург
Убийства
Реклама
Реклама