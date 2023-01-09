Криминал 09 января 2023, 18:32 Троих петербуржцев задержали по подозрению в убийстве девушки

Читать 360tv в

Троих жителей Санкт-Петербурга задозрили в убийстве 19-летней девушки. Об этом сообщил сайт «Царьград».

Тело девушки нашли в многоэтажном доме в Выборгском районе по улице Руднева. К оперативным службам обратился приятель погибшей. Сотрудники прибыли на место происшествия, после чего составили протокол на звонившего.

Реклама

Также оперативники задержали двух его товарищей, все они ранее привлекались к ответственности.

Реклама