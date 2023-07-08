Криминал 08 июля 2023, 03:30 Троих несовершеннолетних россиян осудят за изнасилование ребенка Прокуратура: перед судом в Туве предстанут трое юношей по делу об изнасиловании ребенка Pxhere

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Трех несовершеннолетних россиян в Туве обвинили в посягательствами на половую неприкосновенность. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой республики.

«Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих несовершеннолетних жителей <…> Тес-Хемского района, которые обвиняются в совершении ряда преступлений, предусмотренных п. „б“ ч. 4 ст. 132 УК РФ», — сообщили в ведомстве.

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По версии следствия, предварительно сговорившись обвиняемые посягнули на половую неприкосновенность несовершеннолетнего. Это случилось в январе 2023 года.

Также было установлено, что обвиняемые юноши имели отношение к аналогичным преступлениям в отношении этого же потерпевшего.

Расследованием уголовного дела занимается СУ СК РФ по Республике Тыва. Сейчас дело направили в Тес-Хемский районный суд. Там оно будет рассмотрено по существу. Республиканская прокуратура контролирует рассмотрение этого уголовного дела.