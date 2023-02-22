22 февраля 2023, 12:31
Троих наркодилеров осудят в Петербурге
Три человека предстанут перед судом за незаконный оборот наркотических веществ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
По данным следствия, предполагаемый организатор преступной группировки приехал из Астрахани в Петербург, где совместно с двумя фигурантами сбывал наркотики через площадки даркнета.
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Отмечается, что при обысках правоохранители изъяли более 82 килограммов запрещенных веществ.
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