Криминал 01 декабря 2022, 18:55 Троих мужчин задержали за незаконную продажу леса в Казахстан

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Полиция Екатеринбурга задержала группу из троих мужчин, которые незаконно вывозили лес в Казахстан. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по УрФО.

«Установлено 86 фактов перевозки леса через границу на 1500 кубометра», — уточнили в ведомстве.

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Сумма нанесенного ущерба составила более 15 миллионов рублей. На всех троих завели уголовные дела и отпустили под подписку о невыезде.

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