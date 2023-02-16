Криминал 16 февраля 2023, 16:58 Троих мужчин задержали по подозрению в подпольном производстве алкоголя в Петербурге

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Сотрудники полиции Санкт-Петербурга пресекли незаконную деятельность троих мужчин. Они подозреваются в организации производства контрафактного алкоголя, сообщили «Невские новости».

Предварительно установлено, что мужчины разбавляли спирт водой и добавляли туда различные ароматизаторы, после чего разливали контрафакт в брендированные бутылки элитных марок крепкого алкоголя.

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Отмечается, что незаконно произведенную продукцию подозреваемые поставляли в заведения общепита.

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