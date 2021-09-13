Троих мужчин из Воронежской области заподозрили в убийстве студентки ради денег

Трое мужчин жестоко расправились с 20-летней студенткой в Новохоперском районе Воронежской области, узнав, что у девушки на карте есть крупная сумма денег. Труп девушки нашли спустя пять дней после исчезновения. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

По данным ведомства, об исчезновении студентки 9 сентября сообщил преподаватель одного из образовательных учреждений. В ходе поисков труп девушки нашли около села Озерное 12 сентября. При осмотре тела следователи нашли признаки насилия.

По подозрению в убийстве правоохранители задержали двух жителей Борисоглебского района 20 и 23 лет, а также 26-летнего уроженца Волгоградской области.

По версии следствия, 7 сентября подозреваемые узнали, что на банковской карте знакомая хранит крупную сумму денег. Молодые люди обманом вывезли девушку за город, где с ней расправились. Тело спрятали в поле, предварительно забрав банковскую карту и мобильный телефон.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили комплекс экспертиз, которые установят точную причину смерти девушки. С места изъяли орудие преступления. Также они допросили свидетелей. В ближайшее время правоохранители подадут ходатайство в суд об избрании меры пресечения подозреваемым.