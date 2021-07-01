Троих мужчин из ХМАО будут судить за похищение и изнасилование

Трое жителей ХМАО пойдут под суд за похищение и изнасилование двух женщин. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«Обвиняемые вступили в преступный сговор с целью похищения, изнасилования и совершения иных действий сексуального характера в отношении двух жительниц Сургута», — рассказали в ведомстве.

Пострадавших заставили сесть в автомобиль. Чтобы спастись, женщинам пришлось выпрыгнуть из машины на ходу. В результате они получили серьезные травмы.

Преступникам грозит до 15 лет тюрьмы.