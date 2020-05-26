Троих фигурантов дела о стрельбе в московском ЖК «Ясный» арестовали
На скамье подсудимых 26 мая оказались Максим Евлампьев, Герман Титенок и Вадим Русанов. Их подозревают в хулиганстве, незаконном обороте оружия и покушении на убийство. Ни один из них свою вину не признал.
В воскресенье, 24 мая, под окнами домов ЖК «Ясный» на юге Москвы произошла перестрелка. Стрельба началась на автостоянке. В конфликте участвовали около десятка человек. Двое из них получили ранения. По данным некоторых СМИ, разборку устроили представители похоронного бизнеса из-за денег. Стреляли участники стычки из травматических пистолетов и охотничьих ружей.
Всего полицейские задержали девять человек. Одним из них оказался боец ММА Джамбулат Балиев. Уголовные дела возбудили по статьям УК РФ «Незаконный оборот оружия», «Покушение на убийство» и «Хулиганство».