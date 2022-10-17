Троих «черных риелторов» из Ленинградской области осудили за похищение человека | 360°

Криминал 17 октября 2022, 23:50 Троих «черных риелторов» из Ленинградской области осудили за похищение человека

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Троих жителей Колпинского района приговорили к заключению за похищение человека и покушение на мошенничество. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Санкт-Петербурга.

Преступление мужчины совершали в период с октября по ноябрь 2020 года. Они решили присвоить себе комнату в коммуналке дома, расположенного на улице Раумской в городе Колпино. Квартира принадлежала мужчине, который страдал от алкоголизма.

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Злоумышленники притворились друзьями пострадавшего, после чего похитили его около десяти дней удерживали в съемных квартирах. Кроме того, они внушали мужчине, что его жилье изъяли за долги.

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Суд приговорил злоумышленников к заключению сроком от трех до пяти с половиной лет в исправительных колониях строгого и особого режимов.