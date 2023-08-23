Криминал 23 августа 2023, 12:43 Трое жителей Свердловской области предстанут перед судом по обвинению в похищении предпринимательницы

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В Свердловской области суд рассмотрит дело троих местных жителей, которые обвиняются в похищении директора одного из коммерческих предприятий с целью выкупа. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Следственный комитет по региону.

По версии следствия, зимой этого года обвиняемые похитили женщину и отвезли ее в дом в Сухоложском районе. Там местные жители незаконно удерживали предпринимательницу под угрозой убийства с целью получения выкупа.

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Отмечается, что правоохранители задержали подозреваемых спустя трое суток после похищения.