Криминал 17 мая 2023, 13:45 Трое жителей Ставрополья предстанут перед судом за похищение девушки в Краснодаре

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Советский районный суд Краснодара рассмотрит дело трех жителей Ставропольского края, которые подозреваются в похищении девушки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры и СУ СК по региону.

По версии следствия, пострадавшая переехала от своего мужа в Краснодар после расторжения брака. Летом прошлого года мужчина с двумя сообщниками отправился домой к бывшей супруге, вместе они силой затолкали ее в автомобиль.

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По пути в Ставропольский край машину остановили сотрудники Госавтоинспекции, подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.