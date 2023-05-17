17 мая 2023, 13:45
Трое жителей Ставрополья предстанут перед судом за похищение девушки в Краснодаре
Советский районный суд Краснодара рассмотрит дело трех жителей Ставропольского края, которые подозреваются в похищении девушки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры и СУ СК по региону.
По версии следствия, пострадавшая переехала от своего мужа в Краснодар после расторжения брака. Летом прошлого года мужчина с двумя сообщниками отправился домой к бывшей супруге, вместе они силой затолкали ее в автомобиль.
Реклама
По пути в Ставропольский край машину остановили сотрудники Госавтоинспекции, подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.
Преступления
Реклама
Реклама