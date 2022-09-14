Трое жителей Самарской области пытались убить бухгалтера | 360°

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Трое жителей Самарской области пытались убить бухгалтера

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Суд приговорил троих жителей Новокуйбышевска Самарской области к заключению за попытку убийства. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла в ноябре 2021 года. Один из злоумышленников занимался доставкой товаров по продуктовым магазинам. Мужчина решил убить главного бухгалтера одного из таких торговых объектов, которая занималась инкассацией денег. Фигурант дела договорился с двумя подельниками.

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Группировка проследили за женщиной. Когда та вышла из автомобиля, мужчины напали на нее, выстрелили в живот и украли средства. Пострадавшая смогла выжить благодаря усилиям врачей.

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Спустя время подозреваемых удалось задержать. Против них возбудили уголовное дело по факту разбоя, покушения на убийство, незаконного хранения оружия. Суд приговорил их к заключению сроком от восьми до 13 лет.

Убийства

Ограбления

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