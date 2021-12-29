Трое жителей Ростовской области похитили и избили знакомого

В Ростовской области трое жителей Зерноградского района стали фигурантами уголовного дела о похищении и убийстве знакомого. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По версии следствия, подозреваемые пришли в гости к своему товарищу, проживающему в Кленовом поселении. Там они напали на мужчину, избили, насильно посадили в машину и вывезли за границы населенного пункта. Затем мужчины избили потерпевшего до смерти. Уголовное дело направлено в Ростовский областной суд.