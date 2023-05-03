Криминал 03 мая 2023, 18:22 Трое жителей Пермского края предстанут перед судом за кражу нефти

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В городе Кунгур Пермского края перед судом предстанут трое жителей, которые обвиняются в хищении нефти. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

По версии следствия, местные жители работали в сговоре и похищали горючую жидкость из нефтепровода, который находился в Кунгурском муниципальном округе. Общий ущерб от кражи сырья составил 640 тысяч рублей.

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Отмечается, что злоумышленникам с помощью специальных приспособлений удалюсь похитить 30 кубических метров нефти.