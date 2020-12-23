Трое в масках и с пистолетом ограбили подольский ломбард на миллион

В подмосковном Подольске неизвестные ограбили ломбард. Они наставили на продавца пистолет и забрали деньги и украшения более чем на миллион рублей, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Директор ломбарда обратился в полицию с заявлением о случившемся. По его словам, вечером 22 декабря в заведение вошли три человека. Лица они спрятали под медицинскими масками.

Угрожая товароведу похожим на пистолет предметом, злоумышленники забрали 155 тысяч рублей и ювелирные изделия. Общая сумма причиненного ущерба превысила миллион рублей. Неизвестные скрылись с места преступления, перед этим выстрелив вверх.

После их ухода сотрудники ломбарда нажали тревожную кнопку. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, отпечатки пальцев, резиновую пулю и сумку одного из подозреваемых. В ней правоохранители нашли водительское удостоверение гражданина Абхазии.

Возбуждено уголовное дело. Предполагаемых преступников ищут.

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