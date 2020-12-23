facebook_pixel
    23 декабря 2020, 12:39

    Трое в масках и с пистолетом ограбили подольский ломбард на миллион

    Александра Ломейко, Иван Степанов

    В подмосковном Подольске неизвестные ограбили ломбард. Они наставили на продавца пистолет и забрали деньги и украшения более чем на миллион рублей, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
    Трое в масках и с пистолетом ограбили подольский ломбард на миллион

    Директор ломбарда обратился в полицию с заявлением о случившемся. По его словам, вечером 22 декабря в заведение вошли три человека. Лица они спрятали под медицинскими масками.

    Угрожая товароведу похожим на пистолет предметом, злоумышленники забрали 155 тысяч рублей и ювелирные изделия. Общая сумма причиненного ущерба превысила миллион рублей. Неизвестные скрылись с места преступления, перед этим выстрелив вверх.

    После их ухода сотрудники ломбарда нажали тревожную кнопку. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, отпечатки пальцев, резиновую пулю и сумку одного из подозреваемых. В ней правоохранители нашли водительское удостоверение гражданина Абхазии.

    Возбуждено уголовное дело. Предполагаемых преступников ищут.

    В Краснодаре налетчики ограбили банк и ранили полицейского, который пытался их задержать.