Криминал 24 июля 2023, 13:35 Трое псевдопродавцов компьютеров обманули клиентов в Москве на 14,5 миллиона рублей Трех лжепродавцов компьютеров будут судить в Москве за обман клиентов на 14,5 млн рублей Сайт мэра и правительства Москвы

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Мужчине и двум женщинам из Москвы предъявили обвинение по делу о мошенничестве с компьютерной техникой. Они похитили более 14,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе МВД.

По информации ведомства, злоумышленники создали подставную фирму, арендовали офис на Алтуфьевском шоссе и от лица этой компании предлагали платную услугу по доставке компьютеров. Клиенты заключали с ними договоры и перечисляли денежные средства. Однако ни одной из поставок за время работы компания не совершила.

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«По версии следствия, от действий сообщников пострадали 13 человек. Ущерб, причинённый им, составил более 14,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Трем подозреваемым предъявили обвинение в серии мошенничеств. Против них возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Его направили в Бутырский районный суд Москвы.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему отъема жилья у людей.