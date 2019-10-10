  • Трое полицейских и следователь СК из Подмосковья получили миллионы от наркодилеров

    10 октября 2019, 13:07

    Александра Ломейко, Иван Степанов

    Трое полицейские из Подмосковья решили заработать на распространителях наркотиков. Они получили от дилеров два миллиона рублей, пообещав не заводить на них уголовное дело. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах. Официального подтверждения этой информации нет.

    По словам источника, сотрудники полиции из Пушкино остановили летом 2019 года машину, в которой находились трое. У мужчин правоохранители нашли неустановленное вещество и начали угрожать, что привлекут их к уголовной ответственности. Фактически в должностные обязанности сотрудников ППС это не входило.

    Один из находившихся в автомобиле согласился передать вымогателям деньги. Условились они о двух миллионах, поскольку всей требуемой суммы у мужчины не было. К делу полицейские привлекли следователя СК из Щелкова.

    По словам источника, правоохранители получили от своей жертвы 2,06 миллиона рублей и отпустили. Деньги они использовали по собственному усмотрению на личные нужды.

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    После того как стало известно об их деятельности, против действующих сотрудников полиции и следователя предложили возбудить уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц или в особо крупном размере.

    О задержании подозреваемых не сообщается.

    Мужчины, у которых они изначально требовали три миллиона, оказались крупными распространителями наркотических веществ. Они были задержаны тем же летом в ходе масштабной операции.