Трое подростков с ножом отняли кофту и обувь у сверстника в Санкт-Петербурге | 360°

04 ноября 2022, 20:51
Трое подростков с ножом отняли кофту и обувь у сверстника в Санкт-Петербурге
Школьник в возрасте 14 лет лишился кофты и обуви в Санкт-Петербурге. На него напали с ножом трое малознакомых подростков, сообщило издание neva.today.
Подозреваемых задержали. Старшему оказалось 16 лет, остальным — по 15. Каждый стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
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Мать пострадавшего написала на них заявление в полицию. Женщина уточнила, что подобное произошло не впервые. Около двух месяцев назад злоумышленники напали на ее сына с пистолетом и отобрали кофту.
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Все трое могут стать фигурантами уголовного дела.
Санкт-Петербург
Школьники
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