Трое подростков с ножом отняли кофту и обувь у сверстника в Санкт-Петербурге | 360°

Криминал 04 ноября 2022, 20:51 Трое подростков с ножом отняли кофту и обувь у сверстника в Санкт-Петербурге Pinterest

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Школьник в возрасте 14 лет лишился кофты и обуви в Санкт-Петербурге. На него напали с ножом трое малознакомых подростков, сообщило издание neva.today.

Подозреваемых задержали. Старшему оказалось 16 лет, остальным — по 15. Каждый стоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

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Мать пострадавшего написала на них заявление в полицию. Женщина уточнила, что подобное произошло не впервые. Около двух месяцев назад злоумышленники напали на ее сына с пистолетом и отобрали кофту.

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Все трое могут стать фигурантами уголовного дела.