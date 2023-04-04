Криминал 04 апреля 2023, 00:42 Трое подростков пострадали при теракте в центре Петербурга Комздрав Петербурга: при взрыве в кафе пострадали трое несовершеннолетних РИА «Новости»

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При взрыве в кафе в центре Санкт-Петербурга пострадали трое несовершеннолетних, об этом сообщил городской комитет по здравоохранению в Telegram-канале. Всего в теракте ранения получили 33 человека, погиб военкор Владлен Татарский.

«Число пострадавших при взрыве в кафе выросло до 33 за счет двух несовершеннолетних», — сказано в сообщении комздрава.

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В состоянии средней тяжести в больницу святой Ольги госпитализирован 14-летний подросток. Девушка 17-ти лет от госпитализации отказалась. Ее состояние медики оценили как удовлетворительное, пострадавшую отправили домой на амбулаторное лечение.

Всего в результате теракта пострадали 33 человека, сообщил Минздрав. В медучреждениях остаются 22 человека, восемь из них в тяжелом состоянии. В соцсети «ВКонтакте» очевидец произошедшего опубликовал полное видео теракта в кафе. В ролике видно, как девушка вручила Татарскому коробку со статуэткой, которая через несколько минут взорвалась. Военкор погиб на месте, пострадавших распределили в больницы Санкт-Петербурга.