Трое подростков домогались до школьницы и снимали это на телефон в Санкт-Петербурге | 360°

Криминал 14 октября 2022, 14:48 Поделиться Telegram

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Viber Трое подростков домогались до школьницы и снимали это на телефон в Санкт-Петербурге

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Полиция задержала одного из троих школьников, которые приставали к 13-летней девочке и снимали это на камеру в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

По данным РИА ФАН, подростки выпивали вместе, а потом стали домогаться девочки. Они трогали ее за интимные места и снимали происходящее на видео. Потом ролик выложили в интернет, после чего мать потерпевшей обратилась в полицию.

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Один из школьников задержан. На него возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

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