Суд Тобольска продлил меру пресечения обвиняемому в убийстве двух человек | 360°

Криминал 21 октября 2022, 16:52 Суд Тобольска продлил меру пресечения обвиняемому в убийстве двух человек

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Жителя Тобольска обвиняют в убийстве двух человек в Тюменской области. Суд Тобольска принял решение оставить его в СИЗО до 23 ноября, сообщило издание «Наш город» со ссылкой на пресс-службу тюменских судов.

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По данным следствия, к мужчине пришли в гости трое собутыльников. Во время застолья произошел конфликт, и хозяин принялся расстреливать гостей из ружья. Двое скончались сразу, третьего доставили в больницу на вертолете, уточнили в пресс-службе.