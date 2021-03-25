Трое петербуржцев задержаны за незаконное обналичивание денег

Трое жителей Санкт-Петербурга задержаны полицией. Они незаконно обналичили более 100 миллионов рублей. Об этом сообщил журнал «ПолитРоссия» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу.

Уточняется, что они занимались регистрацией юридических лиц и открывали счета, куда клиенты переводили деньги. За два года успели обналичить 150 миллионов рублей.

У задержанных изъяли банковские карты фиктивных фирм, а также электронные носители информации с данными, которые доказали их незаконную деятельность.