Трое неизвестных вломились в московскую квартиру и ограбили четырех безработных

Три человека проникли в квартиру на Волгоградском проспекте в Москве. Угрожая битой и пистолетом, они связали четырех безработных, а затем забрали у них деньги и телефоны.

Об этом «360» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве. В ведомстве уточнили, что о разбое сообщили по телефону «02» 8 марта в 21:29 позвонил один из потерпевших — неработающий 1999 года рождения.

Прибыв на место, правоохранители выяснили, что 8 марта в 20:30 в квартиру вошли трое неизвестных. Они угрожали четырем жителям квартиры предметами, похожими на пистолет и биту, а затем шнуром от телефона связали руки неработающим гражданам 1999, 2000 и 1986 года рождения.

Кроме того, нападавшие несколько раз руками ударили по голове и телу жительницу 2000 года рождения, а также неработающую жительницу 1995 года рождения. После этого неизвестные «открыто похитили четыре телефона сотовой связи и принадлежащие потерпевшей 2000 года рождения денежные средства в сумме около 18 тысяч рублей и скрылись».

В ведомстве начали проверку случившегося. Правоохранители также установят материальный ущерб.