Трое неизвестных ограбили банк в Краснодаре и ранили полицейского

В Краснодаре силовики перекрыли все выезды из города: правоохранители ищут подозреваемых в ограблении банка. Один из полицейских получил ранение.

Трое налетчиков на угнанном автомобиле ВАЗ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, проникли в закрытое помещение банка и вынесли из него платежный терминал.

Ориентировку на розыск транспортного средства передали всем наружным нарядам полиции. Один из экипажей ДПС заметил на улице подходящую под описание машину. Неоднократные требования об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться. Правоохранители начали преследование и остановили авто.

«В салоне находились трое мужчин, один из которых произвел несколько выстрелов в направлении правоохранителей», — уточнили в ведомстве.

Полицейский был ранен, а его напарнику удалось задержать стрелявшего. Двух других злоумышленников объявили в розыск. В их машине обнаружили похищенный из банка терминал.

Раненого сотрудника МВД доставили в больницу. Ему потребовалась операция.

Полиция, по данным местных СМИ, осматривает все выезжающие из Краснодара автомобили, что привело к образованию многокилометровых пробок.

Одному из подозреваемых на вид 30-35 лет. Худощавый мужчина ростом около 180-185 сантиметров славянской внешности, одет в синий спортивный костюм, кожаную куртку и футболку с логотипом FIFA. Его лицо покрыто ссадинами и недельной щетиной. Волосы светлые. Мужчина вооружен оружием, похожим на пистолет Макарова, и имеющим сходство с гранатой предметом.