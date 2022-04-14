Трое мужчин устроили стрельбу в Ленобласти

Трое мужчин обстреляли водителя и его пассажира в Ленинградской области. Их задержали. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

По данным следствия, неизвестные преградили дорогу машине. А потом обстреляли и избили двух мужчин, которые в ней находились. Пострадавшие попали в больницу в тяжелом состоянии. Полицейские задержали троих подозреваемых.

«Злоумышленники доставлены в полицию Ломоносовского района для проведения процессуальных действий», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Заведено уголовное дело. Правоохранители выяснят причины и обстоятельства происшествия.