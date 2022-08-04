Трое мужчин украли химикаты на 4 млн рублей во Владимирской области

Полиция Владимирской области задержала трех человек по подозрению в краже химикатов для уничтожения сорняков. Сумма ущерба составила четыре миллиона рублей. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на УМВД по региону.

По данным ведомства, сначала злоумышленники взломали склад завода и похитили канистры с гербицидами более чем на 1,5 миллиона рублей. Потом они повторили преступление и вынесли химикатов на два миллиона 200 тысяч рублей. Украденное мужчины продали.

Возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемых арестован, другие — под подпиской о невыезде.