Трое мужчин убили и закопали знакомого под Кировском
Троих мужчин подозревают в убийстве знакомого после бурных алкогольных возлияний. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на управление Следственного комитета по Ленинградской области.
Тело убитого обнаружили недалеко от деревни Бабаново Кировского района. Оно было закопано в лесу на глубине примерно 1,5 метров. Предполагается, что трое малознакомых погибшему мужчин напились, а потом вывезли его в лес.
Заведено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемые задержаны. Правоохранители ведут расследование.