Трое мужчин убили и закопали знакомого под Кировском

Тело убитого обнаружили недалеко от деревни Бабаново Кировского района. Оно было закопано в лесу на глубине примерно 1,5 метров. Предполагается, что трое малознакомых погибшему мужчин напились, а потом вывезли его в лес.

Заведено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемые задержаны. Правоохранители ведут расследование.