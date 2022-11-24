Криминал 24 ноября 2022, 16:41 Трое мужчин сядут в тюрьму за убийство двух медвежат в Приморском крае

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Трое браконьеров получили срок. Они убили двух медвежат в Приморском крае, сообщило издание «Восток-Медиа».

Известно, что на берлогу с животными мужчины наткнулись случайно. В итоге они напугали зверей, чтобы те выбежали наружу, а потом убили.

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Изначально злоумышленникам назначили условные сроки, но прокуратура подала на аппеляцию. В итоге суд приговорил их к четырем, трем с половиной и трем годам тюрьмы. Также мужчины будут обязаны выплатить ущерб в пользу государства.

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