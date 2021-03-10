Трое мужчин признались в изнасиловании и убийстве девушки через 22 года

Трое мужчин признались, что в 1999 году изнасиловали и убили девушку в городе Братск, который находится под Иркутском. Все необходимые проверки уже проведены, сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Местные жители сами пришли в полицию и дали признательные показания. Они рассказали, что совершили преступление рядом с кафе на улице Кирова. По версии следствия, подозреваемые разняли дерущихся людей, после чего одна из девушек, которая была на месте случившегося, позвала мужчин в гости.

Компания устроила застолье, в ходе которого «спасители» изнасиловали потерпевшую. После этого они нанесли ей смертельные удары ножом. Мужчин задержали, в их отношении возбуждено уголовное дело.