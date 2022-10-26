Трое мужчин ограбили секонд-хенд в Санкт-Петербурге | 360°

Криминал 26 октября 2022, 15:37 Трое мужчин ограбили секонд-хенд в Санкт-Петербурге

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Трое злоумышленников ограбили секонд-хенд на улице Жуковского в Санкт-Петербурге. Злоумышленники воспользовались тем, что в помещении находилась лишь одна сотрудница. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на работницу магазина.

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Ситуация произошла 24 октября около 13:00. По словам пострадавшей, в магазин ворвался мужчина, который начал перебирать вещи. В этот момент в здание забежал второй и попытался выкрасть куртку, стоимость которой составляет 60 тысяч рублей. Девушка попыталась помешать злоумышленнику. В этот момент первый молодой человек выкрал панаму и кроссовки. Спустя время в магазин зашел еще один грабитель и вынес дорогую футболку-поло. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.