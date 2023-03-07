Криминал 07 марта 2023, 16:58 Трое мужчин ограбили частный дом в Краснодарском крае

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Трое мужчин устроили налет на дом жительницы Кореновска Краснодарского края. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Злоумышленники отжали створку пластикового окна, пробрались внутрь, избили сожителя хозяйки дома, а также начали угрожать женщине пистолетом. После мужчины украли из дома ювелирные изделия, телефоны и деньги, чем нанесли ущерб 430 тысяч рублей.

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Полицейские смогли задержать пострадавших по горячим следам. Ими оказались двое жителей Абинского района и житель Геленджика. Против них возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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