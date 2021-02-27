Трое мужчин изнасиловали школьницу в ее квартире в Санкт-Петербурге

Трое мужчин изнасиловали 16-летнюю школьницу в ее квартире. Об этом рассказала следователям мать девочки. Дело взял под личный контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

Об этом сообщили на сайте СК России. Там уточнили, что следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования 16-летней девочки в ее квартире. Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход и результаты расследования этого преступления.

«В связи с недавно появившейся в СМИ информацией о том, что после случившегося пострадавшей стали поступать угрозы, Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу провести тщательное, всестороннее и объективное расследование уголовного дела, а также поручил докладывать ему о его ходе и всех промежуточных результатах», — отметили в ведомстве.

Бастрыкин также поручил провести служебную проверку в отношении следователя, который вел дело об изнасиловании. Он велел выяснить, почему подозреваемым в изнасиловании подростка не избрали меру пресечения.

Ранее «Мойка78» сообщила, что девочку изнасиловали трое малознакомых мужчин, которые пришли в гости в квартиру 22 февраля. Они напали на подростка около часа ночи. Следователи подозревают молодых людей 2003, 2002 и 2001 года рождения — один из них несовершеннолетний.

Медики осмотрели пострадавшую: они диагностировали травму половых органов и ссадины. После оказания помощи девочку отпустили домой, ее состояние оценивают как удовлетворительное.